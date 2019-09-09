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Украина и Молдова договариваются об отмене поездок по загранпаспортам и бесплатном роуминге
Украина и Молдова прорабатывают вопрос возможности поездок граждан двух стран по ID-картам, а также введение бесплатного роуминга для граждан с последующим продвижением этой идеи в ЕС. Напомним, сейчас без визы украинцы могут посетить 128 стран.
Об этом на совместной пресс-конференции заявили министры иностранных дел двух стран — Вадимом Пристайко и Нику Попеску.
«Мы хотим сделать возможным, чтобы граждане наших стран могли путешествовать с ID-картами без необходимости использовать загранпаспорт», — цитирует «Европейская правда» слова молдавского министра.
По его мнению, необходимо обеспечить большее количество пунктов пропуска, чтобы граждане проходили границу быстрее и проще.
По поводу бесплатного роуминга высказался глава украинского МИДа.
«Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам, например, такие вопросы, как согласование свободного бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в Европейском Союзе», — отметил Пристайко.
По его словам, вопрос роуминга будет обсуждаться с профильными министрами обеих стран.
Министр также подчеркнул, что между Украиной и Молдовой есть «множество» проектов, касающихся, в частности, транзита, использования общих ресурсов, энергетических потребностей обеих стран.
Как сообщали «ФАКТЫ», с 2017 года ID-карточки признаются в качестве проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию. А с 1 марта этого года граждане Украины и Грузии также имеют возможность посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).
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