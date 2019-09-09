Голый курьер по доставке еды шокировал студентов КПИ (видео)

Общество и люди

Курьер службы доставки в миниатюрных плавках, которого недавно засекли в центре Киева на Крещатике, в таком же виде появился на паре у студентов в КПИ.

Видео из аудитории было опубликован в Telegram на страничке «Культ Сан Саныча».

Молодой человек, пришедший на пару, стал, как и ранее на Крещатике, доставать из курьерской сумки еду, назвав это «премиум-доставкой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото нудистской пробежки по Крещатику в Киеве. Участие в забеге приняли шесть молодых людей, прикрывавшихся лишь галстуками.

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