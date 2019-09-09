- 15:58 У Зеленского заявили о снижении цены на газ для населения
- 15:51 Знаменитая французская газета принесла извинения за "российский" Киев
- 15:38 В Раде готовы разрешить прослушку нардепов, как хочет Зеленский
- 15:29 Эксперт предложил Зеленскому бороться с коррупцией по-сингапурски, — СМИ
- 15:28 Свадьба по залету? Собчак показала фото с животом
- 15:20 Разочарование: Австралия отреагировала на выдачу Цемаха России
- 15:12 Голый курьер по доставке еды шокировал студентов КПИ
- 15:04 Влад Яма не согласен с вылетом Сереги из «Танців з зірками»
- 14:58 Под Киевом горит мусорная свалка: в сети бьют тревогу
- 14:43 Украина и Молдова договариваются об отмене поездок по загранпаспортам и бесплатном роуминге
- 14:33 Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча на «Днепр-Арене»
- 14:28 Седокова снялась для российского журнала Playboy
Голый курьер по доставке еды шокировал студентов КПИ (видео)
Курьер службы доставки в миниатюрных плавках, которого недавно засекли в центре Киева на Крещатике, в таком же виде появился на паре у студентов в КПИ.
Видео из аудитории было опубликован в Telegram на страничке «Культ Сан Саныча».
Молодой человек, пришедший на пару, стал, как и ранее на Крещатике, доставать из курьерской сумки еду, назвав это «премиум-доставкой».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото нудистской пробежки по Крещатику в Киеве. Участие в забеге приняли шесть молодых людей, прикрывавшихся лишь галстуками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!