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Анджелина Джоли заводит седьмого ребенка — СМИ
Голливудская звезда Анджелина Джоли намерена завести седьмого ребенка. Американское издание Radar Online утверждает, что 44-летняя актриса собирается усыновить малыша еще до конца этого года. Джоли решила расширить свое семейство, чтобы заполнить пустоту, которая образовалась после того, как ее старший сын Мэддокс уехал учиться в Южную Корею — в сеульский Университет Йонсе.
Анджелина уже давно подумывала об очередном усыновлении, но откладывала этот шаг до тех пор, пока 18-летний Мэддокс не покинул родной дом официально. После отъезда Мэддокса актриса, как пишет издание, поначалу думала наладить свою личную жизнь и начать встречаться с мужчинами (появились даже слухи будто бы она флиртует с собственным телохранителем — к неудовольствию Брэда Питта, который якобы считает, что бывшая жена не должна позволять себе такого при детях). Но затем решила, что больше нуждается в любви нового ребенка.
Из какой страны Анджелина намерена взять своего нового сына или дочку пока не сообщается. Как известно, Мэддокс — уроженец Камбоджи, его 15-летний брат Пакс — родом из Вьетнама, а 14-летняя сестра Захара родилась в Эфиопии. Кроме того, у Джоли есть трое биологических детей от Брэда Питта — 13-летняя дочь Шайло и 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен.
Издание предполагает, что кинозвезда, которая много путешествует по миру, намерена взять на воспитание малыша из бедной страны — возможно, из Сирии или другого региона Ближнего Востока.
Между тем Джоли дала интервью изданию Hello!, в котором рассказала, что старается учить своих детей доброте — «к другим и к себе», а также скромности и умению помогать людям. «Надо всегда помнить свое место — все мы люди и у всех есть недостатки. Мы крошечные кусочки большого мира», — сказала она, добавив, что старается подавать детям хороший пример.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что дочь Анджелины Захара надела на семейную прогулку мамино дизайнерское платье стоимостью 3600 долларов.
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