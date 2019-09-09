Шоу-бизнес

В украинский прокат выходят четыре новых фильма. Для похода в кино всей семьей может подойти немецкий полнометражный мультфильм «Ману», главными героями которого являются птицы. Поклонников Дженнифер Лопес наверняка заинтересует картина «Мошенницы», в котором американская поп-дива играет стриптизершу. Популярная украинская актриса и модель Ольга Куриленко исполнила главную женскую роль в европейском триллере «Комната желаний». В необычном ракурсе показана история Гамлета в картине «Офелия».

«Ману» (Германия, LUXX Film, анимационный фильм для семейного просмотра) 6+

Ману всегда считал себя чайкой, потому что вырос в семье чаек. Но однажды он узнает, что на самом деле является стрижом. Ману покидает приемных родителей и пытается жить вместе с сородичами. Когда над чайками и стрижами нависает общая угроза, ему удается объединить усилия разных птиц, чтобы противостоять возникшей опасности. Эту историю для зрителей подготовила немецкая студия LUXX Film. «Ману» — ее первый полнометражный мультфильм. До сих пор компания была известна тем, что помогала крупным киностудиям снимать спецэффекты для различных художественных картин, в частности, для «Отель «Гранд Будапешт» и «День независимости: Возрождение». Режиссерами «Ману» выступили основатели компании Кристиан Хаас и Андреа Блок. Андреа также является соавтором сценария. Мультфильм снят на английском языке. Это позволило немецкой студии привлечь к съемкам голливудских звезд Кейт Уинслет и Уиллема Дефо. В оригинальной версии их голосами говорят приемные родители Ману. В Германии «Ману» собрал в прокате 2,6 миллиона долларов.

«Мошенницы» (США, STXfilms, криминальная драма, комедия, бюджет — 20,7 миллиона долларов) 16+

Впервые об этой истории сообщил американский журнал New York Magazine. Статья произвела в США фурор. Издание выяснило, как группа стриптизерш в годы глобального финансового кризиса разработала и успешно применила схему облегчения кошельков и банковских счетов целого ряда своих клиентов. Руководила мошенницами мать-одиночка. Фильм сняла режиссер Лорен Скафария («Ищу друга на конец света»). В картине снялись популярные певицы Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманазар), Lizzo (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон), Кеке Палмер. Главные роли исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»), Лили Рейнхарт («Галвестон»), Джулия Стайлз («Джейсон Борн»). Критики с восторгом отзываются о фильме. На сайте Rotten Tomatoes, который собирает рецензии и отзывы обо всех картинах и сериалах, «Мошенницы» пока получили 95 процентов одобрительных оценок. Это очень высокий показатель. Особых похвал заслужила Дженнифер Лопес. Утверждается, что это ее лучшая роль в кино. В фильме звучит много музыки. Мировая премьера картины состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 7 сентября. И меньше чем через неделю «Мошенницы» выходят в украинский прокат.

«Офелия» (Великобритания — США, IFC Films, мелодрама, бюджет — 12 миллионов долларов) 12+

Австралийский режиссер Клер Маккарти решила снять фильм по сценарию Семи Челлас, написанному по мотивам бестселлера Лизы Кляйн. Этот роман, в свою очередь, основан на бессмертной трагедии Шекспира «Гамлет». Хорошо известная всем история неожиданно заиграла новыми красками благодаря тому, что рассказывается она в этот раз от имени Офелии. Ее сыграла популярная актриса Дэйзи Ридли («Звездные войны»). В картине задействован очень сильный актерский состав: австралийская актриса Наоми Уоттс («Кинг Конг», номинация на премию «Оскар» за роль в драме «21 грамм»), британский актер Клайв Оуэн (номинация на «Оскар», премии «Золотой глобус» и BAFTA за роль в фильме «Близость»), 27-летний британский актер Джордж Маккей, сыгравший Гамлета. Он снимается в кино с 2003 года. Известен по фильмам «Гордость» и «Капитан Фантастик». Еще один хороший знакомый — Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя во всех фильмах о Гарри Поттере. В «Офелии» ему досталась роль Лаэрта. Премьера картины состоялась еще в январе 2018 года в рамках крупнейшего фестиваля независимого кино Sundance. В США и Великобритании драма вышла в прокат в конце июня 2019 года. Из-за решения показывать «Офелию» ограниченным количеством копий кассовые сборы составили всего 182 тысячи долларов.

«Комната желаний» (Франция — Бельгия — Люксембург, Bidibul Productions, мистический триллер) 16+

Влюбленная пара покупает уединенный особняк. Новые хозяева затевают ремонт и неожиданно обнаруживают замурованную комнату. Это помещение в их новом доме обладает удивительной силой — любое желание, загаданное здесь, тут же материализуется! И все идет как в чудесной сказке до тех пор, пока влюбленные не загадывают самое заветное желание. После двух выкидышей они очень хотят, чтобы у них появился ребенок… Фильм снял французский режиссер Кристиан Волькман. Он же выступил в качестве одного из сценаристов. Главную женскую роль исполнила уроженка Бердянска Ольга Куриленко («Квант милосердия»). Ее партнером в этот раз стал популярный бельгийский актер Кевин Янссенс («Шторм»). Премьера фильма состоялась в апреле 2019 года в рамках Брюссельского международного кинофестиваля фантастических фильмов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия», разместила в соцсетях свои весьма откровенные фото, чем удивила поклонников и вызвала шквал самых разных комментариев.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter