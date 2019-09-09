Стиль жизни

Кому повезет в картах, а кому – в любви: гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака

10 сентября — день, когда мы будем слишком обращать внимание на чужие оценки. Не обойдется без слез.

Чтобы вы знали, к чему готовиться, «Факты» предлагают гороскоп на 10 сентября.

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Овен

Не день, а разочарование. Избегайте новых знакомств, не флиртуйте на работе, не обманывайте партнера. Лучше спокойно переждать все это и лечь спать, завтра будет на вашей улице праздник.

Телец

Вам очень повезет, если решите играть в азартные игры. Но помните, что не только карты приносят пользу, начните делать зарядку.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов: не бегите за советом к друзьям, вы должны сами принять решение и возложить на себя ответственность за него

Рак

Поступят важные деловые предложения, не отказывайтесь. Вечером ждет сюрприз от любимого человека.

Лев

Звезды рекомендуют Львам умерить гордыню. Если вы в чем-то провинились, то попросите прощения и не ссорьтесь по мелочам с родными.

Дева

Опасный день. Осторожнее с имуществом — вероятны кражи или пожар. Женщинам- следует осмотрительнее отнестись к новым знакомствам.

Весы

День сложный, но вам поможет чувство юмора. Повторяйте: «Спокойствие, только спокойствие, это дело житейское!»

Скорпион

Вы можете получить самый дорогой подарок в своей жизни. Не исключен трудный разговор с любимым человеком.

Стрелец

Стрельцов ждут домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Осторожнее с техникой.

Козерог

Если вы мечтали приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами много лет, то это именно тот день.

Водолей

Знакомые будут провоцировать на грубость. Держите себя в руках, но отстаивайте свое мнение и будьте верны себе.

Рыбы

День будет спокойным. Не стоит засиживаться за работой или компьютером, ложитесь спать пораньше.

Удачного вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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