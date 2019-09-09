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Культура и искусство

США вернули Украине знаменитую картину, пропавшую в годы Второй мировой войны (фото)

22:14 9 сентября 2019 74
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Инф. «ФАКТОВ»

В Украину возвращается из США знаменитая картина, пропавшая из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны. Работа принадлежит Михаилу Панину — ученику знаменитого Ильи Репина. Написана картина была в начале XX века, а называется картина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Картина была вывезена из музея во время нацистской оккупации, много лет считалась навсегда утраченной, но неожиданно нашлась в коллекции одной американской семьи. Дэвид и Габриэла Трейси владели картиной около 30 лет, а теперь их дочь Дженни Тингл передала творение Украине. В церемонии участвовал посол Украины в США Валерий Чалый.

картина

К изучению происхождения картины были подключены специалисты аукционного дома Potomaсk Сompany, ФБР, Государственный департамент США и Окружной суд округа Колумбия. С украинской стороны были задействованы посольство вместе со Службой внешней разведки.

Напомним, Украина участвует и в обратном процессе: возвращении картин, которые были похищены из европейских музеев и после сложных манипуляций осели в нашей стране.

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