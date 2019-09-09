- 23:26 Украинские флаги вернулись в Станицу Луганскую после разгоревшегося скандала
- 22:52 В сети назвали имя еще одного героя — участника спецоперации по захвату Цемаха
- 22:25 Омбудсмен заявила о подготовке нового обмена пленниками между Украиной и Россией
- 22:18 Священный союз: в сеть слили приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
- 22:14 США вернули Украине знаменитую картину, пропавшую в годы Второй мировой войны
- 22:03 Был пьян? Жителей Самары возмутило неадекватное поведение Димы Билана на сцене
- 21:57 Ким Кардашьян неизлечимо больна
- 21:14 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 9 сентября
- 21:03 В "Укрзалізниці" задумали избавиться от традиционных металлических подстаканников в поездах: в сети разгорелись споры
- 20:26 Бабушкина скатерть и дедушкина пижама: жениха и невесту нещадно раскритиковали за свадебные наряды
- 20:23 Фанаты сборной Хорватии спели колыбельную маленькой словацкой девочке
- 20:09 Все плохо: известный волонтер рассказал, почему России выгодно захватывать новых украинских заложников
В сети назвали имя еще одного героя — участника спецоперации по захвату Цемаха (фото)
В операции по задержанию боевика «ДНР» Владимира Цемаха Украина потеряла не только разведчика Александра Колодяжного. По итогам вылазки на вражескую территорию получил тяжелые ранения боец ВСУ. 47-летний солдат Дмитрий Гержан пытался спасти своего побратима Колодяжного и подорвался на противопехотной мине. В результате военный был тяжело ранен, врачам пришлось ампутировать левую ногу до колена.
Гержан служил в 74-м батальоне ВСУ и был известен по позывному «Тритон».
Дмитрий Гержан — крайний слева
«Хотел помочь подорвавшемуся на ПМН Александру Колодяжному, но сам подорвался и потерял ногу. Правда, рассказывает об этом с улыбкой… Если бы не эти ребята, обмен мог и не состоятся, а он говорит: мы просто делали свою работу, не знали кого вывозим, сказали только, что „посылка“ важная», — рассказала журналист Алена Лунькова в Facebook.
По информации Радио Свобода, Дмитрий Гержан пошел на фронт добровольцем в 2014 году, присоединившись к ДУК ПС. В 2018 году боец подписал контракт с 74-м орб.
«Сразу после ранения я находился в сознании — помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово», — рассказал военный. Сейчас солдату установили металлический протез ноги, боец проходит реабилитацию.
Напомним, вывезенный с оккупированной территории Цемах был 7 сентября передан России в рамках процедуры обмена.
Фото Олег Ляшко/Facebook, radiosvoboda.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...