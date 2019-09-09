Украина

В сети назвали имя еще одного героя — участника спецоперации по захвату Цемаха (фото)

В операции по задержанию боевика «ДНР» Владимира Цемаха Украина потеряла не только разведчика Александра Колодяжного. По итогам вылазки на вражескую территорию получил тяжелые ранения боец ВСУ. 47-летний солдат Дмитрий Гержан пытался спасти своего побратима Колодяжного и подорвался на противопехотной мине. В результате военный был тяжело ранен, врачам пришлось ампутировать левую ногу до колена.

Гержан служил в 74-м батальоне ВСУ и был известен по позывному «Тритон».

Дмитрий Гержан — крайний слева

«Хотел помочь подорвавшемуся на ПМН Александру Колодяжному, но сам подорвался и потерял ногу. Правда, рассказывает об этом с улыбкой… Если бы не эти ребята, обмен мог и не состоятся, а он говорит: мы просто делали свою работу, не знали кого вывозим, сказали только, что „посылка“ важная», — рассказала журналист Алена Лунькова в Facebook.

По информации Радио Свобода, Дмитрий Гержан пошел на фронт добровольцем в 2014 году, присоединившись к ДУК ПС. В 2018 году боец подписал контракт с 74-м орб.

«Сразу после ранения я находился в сознании — помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово», — рассказал военный. Сейчас солдату установили металлический протез ноги, боец проходит реабилитацию.

Напомним, вывезенный с оккупированной территории Цемах был 7 сентября передан России в рамках процедуры обмена.

Фото Олег Ляшко/Facebook, radiosvoboda.org

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