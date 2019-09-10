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Украина

Вопрос политической воли Кремля: адвокат оценил возможность выдачи Цемаха Нидерландам

9:36 10 сентября 2019 88
Владимир Цемах
Инф. «ФАКТОВ»

Нидерланды, которые уже выразили свое сожаление по поводу выдачи России Владимира Цемаха, важного для следствия по делу о катастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний, могут получить экс-боевика «ДНР».

Заявление о возможной выдаче Россией Цемаха следствию в эфире радио НВ заявил адвокат Николай Полозов. По его словам, показания, которые экс-боевик ранее дал следователям, вполне пригодны для трибунала в Гааге.

«Бывает, что свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и так далее. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются, как и остальные доказательства», — пояснил он и добавил, что у Нидерландов есть возможность обратиться с экстрадиционным запросом к России.

«Россия потенциально может выдать Цемаха, поскольку он не является гражданином РФ, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли», — подчеркнул Николай Полозов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Цемаха перед отправкой в Россию допросили следователи JIT.

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