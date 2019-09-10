Идеальная погода: синоптик дала прогноз на 11 сентября

Общество и люди

В течение недели в Украине сохранится сухая и теплая погода, так что в среду, 11 сентября, в стране будет прекрасная погода с дневной температурой от +25 до +29 градусов.

«Не знаю, как в среду в Киеве усидеть в офисе или в доме. В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт. Без метеозрады: ни дождя, ни тумана, ни жары. Ясно, сухо, температура до +27 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погоду в Украине и ряде стран Евросоюза будут определять два мощных антициклона. Исключения — Великобритания, страны Скандинавии и местами Средиземноморья, где будут «гулять» дожди и ветра. «Кто там завтра лоукостами в Европу? Покажите мамам и бабушкам метеорологическую карту, чтобы они были абсолютно спокойными», — шутит синоптик.

По прогнозам Натальи Диденко, тепло в Украине продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает. «В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода. А 11 сентября везде — прекрасная осень», — утверждает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют, что в сентябре 2019 года температура воздуха в среднем ожидается выше на 1−1,5 градусов многолетних значений, а заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября.

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