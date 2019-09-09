Общество и люди

Заморозки уже на носу: синоптики рассказали о погоде в сентябре

Несмотря на похолодание, которое придет в Украину 14 и 15 сентября, температура воздуха в первый месяц осени в среднем ожидается выше на 1−1,5 градусов многолетних значений.

Как сообщает «РБК-Украина», средняя месячная температура сентября составит 14−19 градусов. Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, а в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде.

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков в сентябре будет на уровне 32−70 мм (в горных районах местами 80−100 мм), что в пределах средних многолетних значений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 сентября погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса, из-за чего в стране сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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