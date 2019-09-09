Украина

Бабье лето задержится, но холода уже близко: синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Сухая и теплая погода в Украине еще продержится всю эту неделю, а вот в выходные, 14 и 15 сентября, ожидаются дожди и похолодание. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, во вторник, 10 сентября, огромная масштабная полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, обусловит сухую малооблачную солнечную погоду. Только в некоторых районах Закарпатье и Карпат пройдут дожди.

Температура воздуха в течение дня будет + 24 + 29 градусов.

Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3−8 м / с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м / с.

По словам Диденко, в Киеве вторник будет замечательным. Днем ​​в столице ожидается около 27 градусов.

Напомним, ранее народные синоптики прогнозировали в сентябре «температурные качели».

«ФАКТЫ» сообщали, что в Украине 9 и 10 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter