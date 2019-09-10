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На Волыни загорелся поезд с пассажирами: видео происшествия
Во вторник, 10 сентября, в Волынской области произошло ЧП на железной дороге — загорелся поезд «Киверцы — Сапижанка» с пассажирами. Ранее сообщалось о пожаре в поезде на отрезке Ходоров — Львов возле станции Подмонастырь.
Как сообщает издание «Под прицелом», пожар в Волынской области возник на станции Дубова Корчма. Сообщается, что возгорание произошло в коммуникациях, соединяющих два вагона. Как утверждают очевидцы, дым полностью заполнил вагоны поезда.
Огонь оперативно погасил персонал бригады поезда, после чего состав продолжил движение. Также сообщается, что пострадавшие нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поезде сообщением «Киев — Херсон» в 2019 году два раза возникал пожар. Этим летом загорелись тормозные колодки — пожар удалось оперативно ликвидировать.
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