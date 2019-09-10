На Донбассе поймали вооруженного сообщника боевиков «ЛНР» (фото)

Украина

В Луганской области СБУ задержала жителя Северодонецка, который по личной инициативе передавал информацию военного характера руководителю разведывательного подразделения террористической «ЛНР». Ранее Службе безопасности Украины раскрыла схему финансирования боевиков на Донбассе.

«Мужчина по заданию куратора собирал информацию разведывательного характера в пользу спецслужб РФ. В частности, передавал боевику сведения о местах дислокации личного состава и руководство подразделений операции Объединенных сил, правоохранительных органов, представительств международных гуманитарных организаций, перемещении военной техники. Террористы использовали эти данные при планировании военных действий и диверсионных актов на территории Луганской области», — говорится в сообщении.

Во время обысков у пособника боевиков изъяли химические вещества, боеприпасы, в том числе семь корпусов гранат, пять запалов к гранатам, сто пятьдесят патронов калибра 5,45 мм, а также наркотические вещества амфетамин и каннабис. Также была изъята компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник передавал информацию боевикам.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). После экспертиз ему огласят подозрения еще по двум статьям УК — за незаконное обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ст. 263) и за незаконное изготовление и хранение наркотических средств (ст. 307). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ пресекли деятельность сети антиукраинских интернет-агитаторов. Ее члены работали в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, а управляли антиукраинскими агитаторами с территории страны-агрессора России.

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