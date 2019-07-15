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Деньги шли на ремонт военной техники: СБУ раскрыла схему финансирования боевиков на Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали противоправную схему, которая действовала на подконтрольной территории Украины и оккупированном Донбассе. Об этом сообщает украинская спецслужба. Отметим, ГБР выявило офицера СБУ, который торговал секретными данными.
Сообщается, что оперативники СБУ установили, что несколько украинских граждан, по согласованию с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР», зарегистрировали на оккупированных территориях Донбасса коммерческие структуры для предоставления услуг «национализированным» предприятиям в «республиках».
Содействие предоставлялось, в том числе военизированным формированиям «МЧС ДНР» — проводился ремонт, техническое обслуживание машин и монтаж оборудования.
При этом, зарегистрированные частные предприятия систематически платили «налоги» в бюджеты «республик», которые затем использовались и для финансирования незаконных военизированных формирований.
Правоохранители задержали организатора противоправной схемы, который постоянно проживал на оккупированном Донбассе во время его очередного приезда на подконтрольную украинской власти территорию.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ совместно со службой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабную сеть финансирования террористической организации «ЛНР». Ранее СБУ пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», СБУ провела на Донбассе успешную операцию по вывозу на подконтрольную территорию Украины боевика «ДНР» Владимира Цемаха, вероятно, причастного к катастрофе малазийского «Боинга» летом 2014 года, когда погибли 298 человек.
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