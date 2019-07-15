Происшествия

Деньги шли на ремонт военной техники: СБУ раскрыла схему финансирования боевиков на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали противоправную схему, которая действовала на подконтрольной территории Украины и оккупированном Донбассе. Об этом сообщает украинская спецслужба. Отметим, ГБР выявило офицера СБУ, который торговал секретными данными.

Сообщается, что оперативники СБУ установили, что несколько украинских граждан, по согласованию с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР», зарегистрировали на оккупированных территориях Донбасса коммерческие структуры для предоставления услуг «национализированным» предприятиям в «республиках».

Содействие предоставлялось, в том числе военизированным формированиям «МЧС ДНР» — проводился ремонт, техническое обслуживание машин и монтаж оборудования.

При этом, зарегистрированные частные предприятия систематически платили «налоги» в бюджеты «республик», которые затем использовались и для финансирования незаконных военизированных формирований.

Правоохранители задержали организатора противоправной схемы, который постоянно проживал на оккупированном Донбассе во время его очередного приезда на подконтрольную украинской власти территорию.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Луганской области сотрудники СБУ совместно со службой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабную сеть финансирования террористической организации «ЛНР». Ранее СБУ пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», СБУ провела на Донбассе успешную операцию по вывозу на подконтрольную территорию Украины боевика «ДНР» Владимира Цемаха, вероятно, причастного к катастрофе малазийского «Боинга» летом 2014 года, когда погибли 298 человек.

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