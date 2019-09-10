Украина

Разнесли в щепки: ВСУ нанесли мощный удар по позициям боевиков в Горловке

Военные Операции объединенных сил на Донбассе уничтожили очередной блок-пост боевиков в районе оккупированной Горловки. Напомним, на днях украинские военные уничтожили «неприступный» опорный пункт боевиков, считавших себе безнаказанными.

Во время спецоперации боевая группа одного их пехотных батальонов 53-й бригады применила противотанковую управляемую ракету, сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Он выложил покадровое фото уничтожения вражеского укрепления, отметив, что видео в публичный доступ ставить нельзя, дабы не навредить нашим бойцам.

Напомним, ранее украинские военные вынудили боевиков оставить несколько своих передовых позиций в районе Горловки, причем сделали это без применения оружия, соблюдая все договоренности про перемирие.



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