Политика

Закон об импичменте и разрешение на прослушку: что одобрила Рада 10 сентября (полное видео заседания)

Пленарный день 10 сентября оказался весьма продуктивным для народных депутатов, представляющих партию «Слуга народа». Утром они поддержали президентский проект закона № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с его поста (импичменте). «За» это проголосовали 245 депутатов.

В соответствии с законом, право запуска процедуры импичмента имеет большинство депутатов Верховной Рады. Они должны создать следственную комиссию, заслушать ее выводы на заседании парламента и обратиться в Конституционный Суд. Для отстранения президента понадобится три четверти голосов парламента или 338 депутатов.

Затем Рада проголосовала в первом чтении и за законопроект, в соответствии с которым для обыска и «прослушки» народных депутатов Украины больше не нужно разрешение парламента. В частности, документ предусматривает отмену так называемых «поправок Лозового» к Уголовно-процессуальному кодексу относительно сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертиз. В то же время НАБУ и ГБР получат право самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий. Также утрачивает силу норма, согласно которой правоохранители должны были получать разрешение Рады на обыск народного депутата Украины, а также доступ к его переписке и телефонным разговорам.

И наконец, 287 голосами депутаты большинства одобрили за основу (в первом чтении) президентский законопроект о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. В результате его реализации в Украине будет ликвидирована Военная прокуратура, а сама ГПУ превратится в Офис Генерального прокурора.

Напомним, 10 сентября в Раде был зарегистрирован первый случай «кнопкодавства»

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