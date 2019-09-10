- 22:06 Поборовшая рак Янина Соколова снялась в пронзительном клипе с Валерием Харчишиным
- 22:01 Apple презентует iPhone 11: полное видео
- 21:35 Закон об импичменте и разрешение на прослушку: что одобрила Рада 10 сентября (полное видео заседания)
- 21:17 Украина – Нигерия — 0:2: онлайн-трансляция матча на «Днепр-Арене», видео
- 21:16 Олег Винник признался, кто его фотографирует в бассейне
- 20:59 Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча
- 20:55 Бывшему узнику Кремля Эдему Бекирову понадобилась срочная операция
- 20:31 Мы помогли Путину сохранить лицо и получили назад наших граждан, — генерал
- 20:29 В новой Раде впервые заблокировали трибуну: что произошло
- 20:19 Украинская «молодежка» в матче отбора к Евро-2021 разгромила Мальту: видеообзор матча
- 20:12 Кайли Дженнер снялась полностью голой для журнала Playboy: первое фото
- 20:12 Прекратите: Леся Никитюк обратилась с просьбой к бесстыжим поклонникам
Закон об импичменте и разрешение на прослушку: что одобрила Рада 10 сентября (полное видео заседания)
Пленарный день 10 сентября оказался весьма продуктивным для народных депутатов, представляющих партию «Слуга народа». Утром они поддержали президентский проект закона № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с его поста (импичменте). «За» это проголосовали 245 депутатов.
В соответствии с законом, право запуска процедуры импичмента имеет большинство депутатов Верховной Рады. Они должны создать следственную комиссию, заслушать ее выводы на заседании парламента и обратиться в Конституционный Суд. Для отстранения президента понадобится три четверти голосов парламента или 338 депутатов.
Затем Рада проголосовала в первом чтении и за законопроект, в соответствии с которым для обыска и «прослушки» народных депутатов Украины больше не нужно разрешение парламента. В частности, документ предусматривает отмену так называемых «поправок Лозового» к Уголовно-процессуальному кодексу относительно сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертиз. В то же время НАБУ и ГБР получат право самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий. Также утрачивает силу норма, согласно которой правоохранители должны были получать разрешение Рады на обыск народного депутата Украины, а также доступ к его переписке и телефонным разговорам.
И наконец, 287 голосами депутаты большинства одобрили за основу (в первом чтении) президентский законопроект о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. В результате его реализации в Украине будет ликвидирована Военная прокуратура, а сама ГПУ превратится в Офис Генерального прокурора.
Напомним, 10 сентября в Раде был зарегистрирован первый случай «кнопкодавства»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...