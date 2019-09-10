- 11:51 Парализованная после ДТП невеста пошла к алтарю в экзоскелете, растрогав гостей до слез
- 11:45 Скандал с возвращением проспекта Жукова в Харькове: суд принял новое решение
- 11:40 Брачный гороскоп: для Овна идеальны Рыбы, а Близнецам категорически не подходит Скорпион
- 11:39 Идеальная погода: синоптик дала прогноз на 11 сентября
- 11:36 Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча на «Днепр-Арене»
- 11:27 Лучший папа в мире: Собчак трогательно поздравила бывшего мужа с днем рождения
- 11:21 Запрос на новый формат: экс-депутат рассказал об отношениях власти и оппозиции
- 11:16 Импичмент президенту: Рада проголосовала за законопроект Зеленского
- 11:11 Михаэля Шумахера тайно доставили в Париж
- 11:10 "Не надо законодательного спама": Парубий сделал важное заявление о законе об импичменте
- 10:55 Тимати удалил скандальный клип, набравший 1 млн дизлайков
- 10:50 "Умру за язык": в России ученый из Удмуртии совершил самоподжог (фото 18+)
Импичмент президенту: Рада проголосовала за законопроект Зеленского
Верховная Рада поддержала закон № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста. Это документ более известен как закон об импичменте. «За» проголосовали 245 депутатов.
Закон поддержали 244 парламентария от «Слуги народа» и еще один внефракционный.
Спикер Дмитрий Разумков объявил закон принятым с соблюдением всех необходимых процедур.
Инициатором проекта закона был президент Зеленский. Процедура импичмента, предусмотренная в законе, достаточно сложная. Инициирует импичмент большинство депутатов Верховной Рады. Они должны создать следственную комиссию, заслушать ее выводы на заседании парламента и обратиться в Конституционный Суд. Когда КСУ тоже определится с позицией, созывается новое заседание Рады. Для отстранения президента понадобится три четверти голосов парламента или 338 депутатов. Если решение не будет поддержано, спикер Рады принесет извинения президенту.
Напомним, ранее экс-спикер Рады, а сейчас народный депутат Андрей Парубий напомнил, что закон об импичменте был принят еще в июне 2019 года, и необходимость в новом законе сомнительная.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!