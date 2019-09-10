Импичмент президенту: Рада проголосовала за законопроект Зеленского

Политика

Верховная Рада поддержала закон № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста. Это документ более известен как закон об импичменте. «За» проголосовали 245 депутатов.

Закон поддержали 244 парламентария от «Слуги народа» и еще один внефракционный.

Спикер Дмитрий Разумков объявил закон принятым с соблюдением всех необходимых процедур.

Инициатором проекта закона был президент Зеленский. Процедура импичмента, предусмотренная в законе, достаточно сложная. Инициирует импичмент большинство депутатов Верховной Рады. Они должны создать следственную комиссию, заслушать ее выводы на заседании парламента и обратиться в Конституционный Суд. Когда КСУ тоже определится с позицией, созывается новое заседание Рады. Для отстранения президента понадобится три четверти голосов парламента или 338 депутатов. Если решение не будет поддержано, спикер Рады принесет извинения президенту.

Напомним, ранее экс-спикер Рады, а сейчас народный депутат Андрей Парубий напомнил, что закон об импичменте был принят еще в июне 2019 года, и необходимость в новом законе сомнительная.

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