24.82 / 25.10 27.31 / 27.74
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Импичмент президенту: Рада проголосовала за законопроект Зеленского

11:16 10 сентября 2019 275
рада
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада поддержала закон № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста. Это документ более известен как закон об импичменте. «За» проголосовали 245 депутатов.

Закон поддержали 244 парламентария от «Слуги народа» и еще один внефракционный.

скрин

Спикер Дмитрий Разумков объявил закон принятым с соблюдением всех необходимых процедур.

Инициатором проекта закона был президент Зеленский. Процедура импичмента, предусмотренная в законе, достаточно сложная. Инициирует импичмент большинство депутатов Верховной Рады. Они должны создать следственную комиссию, заслушать ее выводы на заседании парламента и обратиться в Конституционный Суд. Когда КСУ тоже определится с позицией, созывается новое заседание Рады. Для отстранения президента понадобится три четверти голосов парламента или 338 депутатов. Если решение не будет поддержано, спикер Рады принесет извинения президенту.

Напомним, ранее экс-спикер Рады, а сейчас народный депутат Андрей Парубий напомнил, что закон об импичменте был принят еще в июне 2019 года, и необходимость в новом законе сомнительная.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер