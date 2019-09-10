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Рада в первом чтении поддержала закон, разрешающий НАБУ и ГБР проводить прослушку
Во вторник, 9 августа, после принятия в целом проекта закона об импичменте президенту, Верховная Рада проголосовала в первом чтении и за законопроект, которым, в частности, для обыска и прослушки народных депутатов Украины больше не нужно разрешение парламента.
Речь идет о документе, вносящем изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы Украины «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий».
В частности, документ предусматривает отмену из УПК так называемых «поправок Лозового» относительно сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертиз. В то же время НАБУ и ГБР получат право самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.
Убирается из законодательства и норма, согласно которой правоохранители должны были получать разрешение Рады на обыск народного депутата Украины, а также доступ к его переписке и телефонным разговорам.
Также народные депутаты Украины проголосовали за подготовку документа ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-спикер, народный депутат Украины Андрей Парубий заявлял, что в президентском законопроекте об импичменте нет необходимости, поскольку еще летом этого года Верховная Рада поддержала проект закона, устанавливающий механизм отстранения главы государства от власти.
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