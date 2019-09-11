Apple представила три iPhone 11: стали известны новые детали о гаджетах

Мир

Корпорация Apple завершила презентацию iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Главное обновление — «прокачанные» камеры — стали поводом для шуток среди пользователей. Главное о гаджетах рассказала «Экспресс газета».

Новый iPhone 11: цена и характеристики

Внешне «бюджетный» iPhone 11 повторяет прошлую линейку: корпус сделан из алюминия, экран — 6,1 дюйма с разрешением 1792 на 828. А вот цвета «айфонов» отличаются: покупатель сможет выбрать из лилового, белого, желтого, черного, красного и салатового. Внутри — «самый быстрый процессор» Apple A13 и ядра с возросшей на 20% скоростью. Зарядки, по обещаниям создателей, хватит на 1 час дольше по сравнению с iPhone Xr.

Новая модель имеет двойную камеру: основную и широкоформатную (каждая — 12 мегапикселей), переключаться между которыми можно поворотом гаджета. IPhone 11 дополнили режим ночной съемки, позволяющий получать четкие кадры при самом скудном освежении, и новая «фишка», названная Apple «слоуфи» — селфи в режиме замедленной съемки. А модернизация портретного режима позволит менять фон и распознавать животных в кадре.

Стоимость iPhone 11 в минимальной комплектации — 699 долларов.

Новый iPhone 11 Pro: цена и характеристики

Новый «Айфон 11 Про» появится на прилавках в четырех цветах — неизменных золотом и серебристом, «космическом сером» и зеленом. Корпус изготовлен из стали и не боится пыли и жидкости. Для начала немного цифр и сухих данных (при желании их можно пропустить, главные новинки — ниже):

Диагональ — 5,8 дюйма.

Яркость экрана — до 1200 нит.

Энергопотребление экрана — на 15% ниже.

Процессор — Apple A13, как и у iPhone 11.

Триллион операций в 1 секунду.

Объемный звук Dolby Atmos.

В комплекте — быстрое зарядное устройство на 18 Ватт.

Пожалуй, самое ожидаемое обновление — трехмодульная камера: широкоугольная, ультраширокоугольная и телеобъектив позволяют получить разные фото с одного и того же ракурса. Благодаря функции Deep Fusion делается 9 кадров одновременно, что позволяет добиться максимальной четкости изображения — что интересно, первая половина фотографий появляется до нажатия на «старт». Все камеры снимают видео в максимальном разрешении 4K 60, а при использовании приближения записывают более четкий звук. Еще одна опция — одновременная съемка видео с внешних и фронтальной камер.

Увы, внешний вид нового «Айфона» стал предметом насмешек публики: мол, дизайн гаджета слишком напоминает то ли спиннер, то ли бритву, то ли плиту. Зато он обещает стать более прочным, чем предшественники, и может без вреда находиться около 30 минут под водой на глубине 2 метров.

Цена нового iPhone 11 Pro — от 999 долларов.

Новый iPhone 11 Pro Max: цена и характеристики

Начинка и внешние характеристики у «Макса» такие же, как у меньшего по размеру собрата (см. выше). Отличия три: во-первых, диагональ — 6,5 дюймов, как у максимального по размерам прошлогоднего гаджета; во-вторых, длительность заряда увеличивается на пять часов по сравнению с iPhone XS Max; в-третьих, цена на iPhone 11 Pro Max стартует с 1099 долларов.

Продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинаются 20 сентября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предзаказы на новые гадежты откроются уже в пятницу, 13 сентября. iPhone 11 Pro можно купить за 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max — за 1 099 долларов. Обе модели изготовлены из хирургической стали. Диагональ экрана iPphone 11 Pro Max — 6,5 дюйма.

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