Озеро Синевир сняли с воздуха: в сеть попало впечатляющее фото

Украина

В сети появилось красивое фото карпатского озера Синевир, сделанное с высоты птичьего полета.

Его разместил пользователь под ником sergii_ukr.

Свой пост Сергей снабдил незатейливой подписью Synevyr lake («Озеро Синевир»), подразумевая, что читатели блога самостоятельно оценят по достоинству красоту самого известного и большого озера в Украинских Карпатах.

На снимке — великолепный осенний пейзаж, на котором горы укрыты разноцветными «заплатками» из деревьев и их красочной осенней листвы.

Но центром внимания, конечно, остается озеро Синевир, посреди которого, словно зрачок синего глаза, находится небольшой островок. Вероятно, благодаря ему местные жители придумали для озера прозвище — «Морское Око».

В нежнейшей водной глади озера отражаются горные склоны и лазурное небо, которые манят к себе — если не окунуться в них, то хотя бы коснуться ладошкой воды.

В комментариях к видео пользователи сети восхищаются природой и удивительной красотой живописного озера.

«Как красиво!», «Круто!», «Впечатляет!», — пишут пока что немногочисленные комментаторы.

Как известно, в Карпатах ходят легенды о том, что озеро Синевир образовалось от потока слез графской дочери Синь на месте, где погиб ее любимый — простой пастух Вира. Причиной его гибели стал приказ графа убить возлюбленного дочери каменной глыбой из-за его «простого» происхождения.

Напомним, что озеро Синевир считается одной из визитных карточек Украинских Карпат. Оно расположено на высоте 989 метров над уровнем моря, имеет среднюю площадь 4−5 гектаров, глубина озера составляет 8 — 24 м. Из-за внушительной высоты над уровнем моря даже в самые теплые дни вода в озере прогреваются лишь на глубину до двух метров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что самое глубокое озеро Украины Свитязь высыхает. Вода уходит от берега на десятки метров. Туристы, приехавшие сюда отдохнуть, наблюдают простаивающие далеко от кромки воды водные горки.

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