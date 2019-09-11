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Озеро Синевир сняли с воздуха: в сеть попало впечатляющее фото
В сети появилось красивое фото карпатского озера Синевир, сделанное с высоты птичьего полета.
Его разместил пользователь под ником sergii_ukr.
Свой пост Сергей снабдил незатейливой подписью Synevyr lake («Озеро Синевир»), подразумевая, что читатели блога самостоятельно оценят по достоинству красоту самого известного и большого озера в Украинских Карпатах.
На снимке — великолепный осенний пейзаж, на котором горы укрыты разноцветными «заплатками» из деревьев и их красочной осенней листвы.
Но центром внимания, конечно, остается озеро Синевир, посреди которого, словно зрачок синего глаза, находится небольшой островок. Вероятно, благодаря ему местные жители придумали для озера прозвище — «Морское Око».
В нежнейшей водной глади озера отражаются горные склоны и лазурное небо, которые манят к себе — если не окунуться в них, то хотя бы коснуться ладошкой воды.
В комментариях к видео пользователи сети восхищаются природой и удивительной красотой живописного озера.
«Как красиво!», «Круто!», «Впечатляет!», — пишут пока что немногочисленные комментаторы.
Как известно, в Карпатах ходят легенды о том, что озеро Синевир образовалось от потока слез графской дочери Синь на месте, где погиб ее любимый — простой пастух Вира. Причиной его гибели стал приказ графа убить возлюбленного дочери каменной глыбой из-за его «простого» происхождения.
Напомним, что озеро Синевир считается одной из визитных карточек Украинских Карпат. Оно расположено на высоте 989 метров над уровнем моря, имеет среднюю площадь 4−5 гектаров, глубина озера составляет 8 — 24 м. Из-за внушительной высоты над уровнем моря даже в самые теплые дни вода в озере прогреваются лишь на глубину до двух метров.
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