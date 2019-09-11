Украина

Кабмин ожидает транш в полмиллиарда евро от ЕС: стало известно, на что направят деньги

Украина надеется получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Европейского Союза до конца 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Радио Свобода».

По его словам, указанные средства важны для нашего государства, так как до конца года предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу.

«Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, поскольку времени не так много — нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности, и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса», — рассказал Кулеба.

О выделении кредита в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС шла речь во время переговоров, вице-премьер-министра с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как известно, Европейский Союз выделяет Украине кредиты под низкие проценты по программе макрофинансовой помощи. В сентябре 2018 года было заключено новое кредитное соглашение о привлечении 1 миллиарда евро, и в декабре 2018 ЕС направил Украине первый транш в объеме 500 миллионов евро.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что новый Кабинет министров работает над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. При этом министр ожидает, что программа станет длиннее предыдущих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года Европейский Союз перечислил Украине первый транш макроэкономического кредита на € 500 млн. Кредит предназначен для покрытия расходов на финансирование Украины, поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ.

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