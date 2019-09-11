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На главу ОП Богдана надели наручники: в сети появилось странное фото
На руки главы Офиса президента Андрея Богдана надели наручники и подвергли «истязаниям». Такой вывод можно сделать по снимку, который чиновник опубликовал в своем Facebook.
На выложенном фото видно, как жандарм выворачивает Богдану руку и приставляет к его голове пистолет. Скорее всего, «инцидент» произошел во время отдыха на элитном курорте в Сен-Тропе, где Богдан проводил День независимости.
«А ещё в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был», — подписал глава ОП опубликованный снимок.
Напомним, что отсутствие главы Офиса президента Андрея Богдана на праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины и посещение им свадьбы Андрея Довбенко, которого СМИ называют «смотрящим за Минюстом» вызвало резонанс в обществе, на который должен был отреагировать даже глава государства.
Позже выяснилось, что помимо Богдана на вечеринке в Сен-Тропе в День независимости Украины были судьи и депутаты от Слуги народа: юристы, финансисты, олигархи, судьи и люди, которых называют смотрящими в сфере строительства. Согласно информации журналистов, на свадьбе Довбенко также присутствовал близкий друг Богдана застройщик Андрей Вавриш. Он занимался разработкой проекта нового Офиса президента.
Кроме того на вечеринку Довбенко пришли депутаты от Слуги народа Николай Сольский и Олег Семинский, а также судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. При этом фирма жены Довбенко специализируется на банковском и финансовом праве. Именно такие дела рассматривает Хозяйственный суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский заявил, что Богдан был не прав, когда провел День независимости 24 августа в Сен-Тропе. Вместе с тем президент отметил, что это был законный отпуск главы ОП.
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