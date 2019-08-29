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Украина

«Свадебный скандал» в Сен-Тропе: за Богдана заступилась невеста

2:25 29 августа 2019 24
Свадьба в Сен-Тропе
Инф. «ФАКТОВ»

Юрист Анна Огренчук — невеста на свадьбе в Сен-Тропе, где гулял глава Офиса президента Андрей Богдан — решила объяснить, почему пригласила своих друзей на бракосочетание в День Независимости, на который обычно приходятся многие официальные мероприятия.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Дату выбрали неслучайно, многие наши друзья могут найти в своем расписании свободное время только по большим праздникам — каким для нас всех является День независимости Украины», — поясняет Огренчук.

Богдана же она пригласила исключительно из-за того, что знакома с ним с давних пор, когда он еще не занимал высокий государственный пост.

«Друзей на свадьбу мы пригласили еще в начале года, задолго до того, как Андрей Богдан, которого я знаю с 2002 года, стал руководить Офисом Президента», — пишет новобрачная.

Также она мимоходом отметила, что среди гостей на бракосочетании были друзья и коллеги, большинство из которых она и ее муж — Андрей Довбенко — знают более 10 лет, многие из них — «хорошие юристы и крупные бизнесмены».

При этом среди приглашенных на свадьбу не было ни министра юстиции господина Петренко, ни члена ЦИК госпожи Бернацкой.

Также она обратилась к журналистам с просьбой уважать ее право на личную жизнь.

«Надеюсь, что наш праздник больше не будет раздражать околополитические круги, и нашу семью не будут вовлекать в политические манипуляции. P.s. Формат мероприятия не предусматривал никакой секретности», — резюмировала она.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан провел три дня и День Независимости во Франции на свадьбе Андрея Довбенко (которого СМИ называют «смотрящим за Минюстом») и Анны Огренчук. Свадьба, на которую пригласили Богдана, была шумной, и гимн Украины там тоже звучал: под него выносили шампанское. Гости при этом приплясывали и нестройным хором выводили слова, не особо попадая в ноты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Богдан резко ответил на критику людей, которые посчитали, что более уместным ему было бы присутствовать на официальных мероприятиях в День независимости Украины, а не развлекаться в Сен-Тропе. В частности, чиновник написал, что главное — не воровать, а в свободное от работы время он может находиться где угодно: хоть в Сан-Тропе, хоть на фронте в районе Песок.

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