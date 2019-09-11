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Убийственная «благодарность»: под Запорожьем мужчина из-за 850 грн и стиралки задушил родную мать
Страшное преступление произошло в первые месяцы года в городе Мелитополь Запорожской области: находившийся в квартире своей матери молодой мужчина ударил ее по лицу, а затем начал душить.
Убедившись, что мать умерла, молодой человек забрал кошелек, в котором находилось 850 грн, ключи от квартиры и ушел. Вернулся он около девяти вечера, чтобы забрать стиральную машину INDESIT, которую вывез на такси и продал за 600 грн, пишет РИА Мелитополь.
Обнаружила труп старшая сестра преступника. После того как мать перестала отвечать на телефонные звонки, женщина вместе со своим сыном приехала к ней домой и увидела страшную картину.
Полицейским, приехавшим на место происшествия, она сообщила, что подозревает в убийстве своего брата. На следующий день он был задержан и помещен под стражу.
На днях Мелитопольский горрайонный суд рассмотрел дело и вынес приговор преступнику.
В судебном заседании мужчина не отрицал своей вины, сообщил, что перед убийством несколько дней употреблял алкоголь и наркотики. 10 февраля ему позвонила мать и попросила прийти, чтобы забрать письмо по поводу взятого и невыплаченного им кредита. Когда он пришел в квартиру, между ними возникла ссора, после чего мужчина ударил мать и задушил.
Украденные деньги он потратил на алкоголь и наркотики.
Обвиняемый также сообщил, что наркотические вещества он употреблял несколько лет, в связи с чем проходил лечение от наркотической зависимости, которое оплачивала его мать. После прохождения лечения и реабилитации он проживал с матерью. В содеянном раскаялся.
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления полностью отдавал отчет в своих действиях и не нуждается в психиатрическом лечении. Поэтому он был признан виновным в совершении умышленного убийства своей матери и получил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США 15-летний мальчик задушил мать голыми руками после ссоры из-за плохой оценки в школе.
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