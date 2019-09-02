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Происшествия

Закопали среди поля: под Запорожьем убили таксиста (фото)

8:53 2 сентября 2019 57
Машины на поле
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в понедельник, 2 сентября, в Запорожской области нашли тело пропавшего накануне мужчины, который взял пассажиров для поездки по региону и пропал. Ранее в Запорожской области нашли убитым таксиста, который взял троих пассажиров, повез их из Бердянска в Токмак и пропал.

Как сообщил первый замруководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, частный перевозчик пропал с 30−31 августа. «Только слова благодарности полиции Запорожья за раскрытие в течение суток убийства местного жителя», — пишет Аброськин на своей страничке в соцсетях.

По его словам, двое преступников 1984 и 1998 годов рождения убили мужчину и закопали его среди поля, после чего уехали на его Geely. Злоумышленники задержаны, полиция проводит следственные мероприятия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мужчина, который истек кровью на Окружной в Киеве, оказался таксистом. Пассажиры ранили парня в шею и угнали его автомобиль.

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