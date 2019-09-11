Украина

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс. Об этом говорится в прогнозах правительства, пишет «Обозреватель».

В среднем же заработная плата в 2020-м будет на уровне 12,5 тыс. грн. На размер выплат может повлиять и обещанное повышение минималки. Так, ежегодно заработные платы резко увеличиваются в декабре. Главная причина — годовые выплаты, премии, прибавки к новому году. А уже в январе доходы резко падают.

Чтобы сгладить это падение и в будущем подтолкнуть увеличение всех доходов, необходимо более существенно повышать минимальную заработную плату. Сейчас она составляет 4723 грн. Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, проект бюджета-2020 уже практически готов, а именно в этом документе будут отображены социальные стандарты на следующий год.

Нужно помнить, что каждый украинец отдает со своей зарплаты 41,5% налогов. Но платит их работодатель, поэтому большинство даже не догадывается о том, сколько и кому должны. К примеру, гражданин получает на руки 10 тыс. грн, то работодателю такая зарплата обходится в 14,1 тыс. грн. Из них 150 грн «уйдут» в виде военного сбора, 1,8 тыс. — подоходного налога и 2,2 тыс. — социальный взнос.

Еще несколько лет назад в среднем с каждой зарплаты платили единый взнос в 37%, сейчас же — 22%. Поступления в Фонд сократились, а дефицит вырос. В 2017 году, в том числе благодаря росту минимальной зарплаты в два раза, поступления в ПФ увеличили на 50 млрд гривен. Но полученную сумму потратили на «осовременивание» пенсий.

Если же военный сбор отменят, украинцы будут отдавать со своих зарплат 40% в виде налогов и сборов. Но такая ситуация продержится недолго. Как только введут накопительные пенсии, платить придется больше.

Хотя покамест и накопительные пенсии, и отмена военного сбора — всего лишь обещания новой власти. Без четких сроков и критериев введения.

Напомним, что самые высокие зарплаты в Украине — у моряков и летчиков. Они получают около 56 тыс. грн в месяц — в пять раз больше, чем в среднем платят представителям других профессий. Средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнах и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте. При этом зарплаты украинских гендиректоров за последние четыре года выросли на 36−80% в зависимости от отрасли. Тогда как средний рост окладов по стране составил 15%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2019 года средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине составила 10 783 гривни. По сравнению с июнем прошлого года она увеличилась на 18,0%. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 к июню прошлого года выросла на 8,1%. В долларовом выражении средняя начисленная зарплата составила 427 долларов (по текущему курсу НБУ — 25,25 грн/доллар).

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