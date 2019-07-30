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- 10:47 Вернулись на довоенный уровень: средняя зарплата в Украине достигла $400
Вернулись на довоенный уровень: средняя зарплата в Украине достигла $400
В июне 2091 года средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине составила 10 783 гривни. По прогнозам экономистов, к 2021 году минимальная заработная плата в Украине достигнет показателя в 5 тысяч гривен.
По данным Госстата, сравнению с июнем прошлого года зарплата увеличилась на 18,0%.
При этом, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 к июню прошлого года выросла на 8,1%.
В долларовом выражении средняя начисленная зарплата составила 427 долларов (по текущему курсу НБУ — 25,25 грн/доллар).
Впервые средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов в июле 2008 года — 1930 гривен (когда курсе был 4,85 гривен за доллар). Осенью 2018 в мире и стране начался глубокий экономический кризис. Тогда в Украине произошло самое большое в мире падение ВВП — в 2009 году на 14,8%.
Средняя зарплата уровня 400 долларов была зафиксирована в 2013 году (курсу 8 грн/доллар). В июле 2013 средняя зарплата составила 3430 грн (430 долларов).
После начала войны, в 2014 году, реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году — на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году — на 19,1%, в 2018 году — на 12,5%.
На уровень зарплат влияла долларовая инфляция, которая составила 7% с июля 2008 года по июль 2013 года и 15% к сегодняшнему дню. Из положительных факторов можно назвать снижение ЕСВ на выплаты в 2015—2016 годах в среднем с 41% до 22%.
Напомним, Кабмин принял норму, которая гарантирует пенсионерам с полным стажем пенсию в размере не меньше двух тысяч гривен. Если расчетная выплата меньше, ее автоматически подтягивают до 2 тысяч гривен.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде Украины объяснили, почему не всем украинцам удастся выйти на пенсию в 60 лет, и кому для этого потребуется 35 лет стажа.
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