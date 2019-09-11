Шок по-королевски: стало известно, что у Меган Маркл есть дочь (фото)

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Многие фанаты Меган Маркл были удивлены, когда в Сети появилась информация о том, что у герцогини, которая в мае прошлого года родила сына Арчи, есть основания считать себя уже «дважды мамой». Эту историю поведало австралийское издание New Idea, получившее информацию от одной из приятельниц Меган, пишет «Белновости».

Оказывается, причина — в том, что далеко не все знали, что у Маркл есть крестная дочка, к которой она с самого начала относилась почти как к родной.

Речь идет о шестилетней Айви, младшей из троих одной из лучших и самых давних подруг Меган — дизайнера Джессики Малруни. Пока Маркл жила в Америке, она очень часто виделась со своей крестницей и заботилась о ней практически, как о своем собственном ребенке.

Дело в том, что Меган никогда не скрывала, что мечтала именно о дочке. Она даже приобрела несколько лет назад, еще до встречи со своим будущим супругом, золотой браслет от Cartier и призналась, в одном своем интервью, что однажды мечтает подарить его своей дочке. Более того, Маркл уже задумывалась, как она назовет свою будущую малышку: Меган собиралась подарить ей имя, которое начиналось бы на М, как и ее собственное. Поэтому по ее заказу на браслете даже сделали гравировку: «М.М от М. М».

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Как оказалось, даже после своего переезда в Британию, Меган не отказалась от общения с маленькой Айви. Так, приглашая Джессику Малруни с ее супругом Беном на свою свадьбу с Гарри в Виндзоре, она напомнила, что также хочет непременно видеть на торжестве и свою любимую крестницу.

Но и после этого Маркл не прерывала контакта с Айви, практически ежедневно общаясь с ней по Скайпу.

Однако еще с прошлого года герцогиня начала заботиться о том, чтобы о ее общении с крестницей знало как можно меньше людей. Ведь Меган с самого начала приводила в восторг далеко не всех. А последнее время, после того, как Маркл и ее супруг совершили ряд ошибок в своем поведении, постоянные нападки в ее адрес начали перерастать в травлю.

И теперь Меган больше всего боится, что Айви, в силу своей близости с Маркл, тоже окажется в центре недоброжелательного внимания СМИ. Поэтому она окончательно засекретила информацию о своей дочке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Букингемский дворец недавно пришел в панику, узнав, что карьерой Меган Маркл управляет «тайная команда» из Голливуда.

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