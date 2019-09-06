Дворец в панике: карьерой Меган Маркл управляет «тайная команда» из Голливуда

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Букингемский дворец в панике. Как стало известно, бывшая американская актриса Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри, вместо профессиональных королевских советников сотрудничает с «тайной командой» из Голливуда. 38-летняя герцогиня Сассекская сохранила связи со своим голливудским агентом Ником Коллинзом (который также представляет интересы Джеймса Фокса и Тоби Магуайра), а также с адвокатом Риком Дженоу и бизнес-менеджером Эндрю Мейером. Ввсе трое были в числе гостей на свадьбе Меган и Гарри в 2018 году. И именно они, как утверждает издание The Sun, втихаря дают герцогине советы и управляют ее дальнейшей карьерой.

Ранее сообщалось, что Маркл намеревается вернуться в кино и подыскивает себе подходящую роль. Кроме того, герцогиня написала книгу для детей, которую намерена опубликовать. И организацией издания книги, которая, как считает герцогиня, станет настоящим «хитом», займется ее «голливудское трио», которое уже приступило к деловым переговорам по этому поводу. Это крайне беспокоит дворец. «Поскольку она является полноценным членом королевской семьи, ожидалось, что такого рода работой будет заниматься только дворцовый персонал, который сумеет найти баланс между индивидуальными желаниями и интересами монархии в целом. Ясно, что она хочет продолжать окружать себя людьми из Голливуда. Это не то, чего от нее ждали», — сообщает источник.

На будущей неделе Меган выходит из декретного отпуска и приступает к своим официальным обязанностям. Она начнет с презентации коллекции одежды, которую создала при сотрудничестве с благотворительным фондом. У королевских советников, которые вздохнули с облегчением, пока Меган занималась в основном только своим малышом Арчи, снова наступают тяжелые времена.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Меган шокировала дворец, наняв для улучшения своего пошатнувшегося имиджа американских пиарщиков, в числе клиентов которых ранее были Майкл Джексон и Харви Вайнштейн.

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