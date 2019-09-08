«Приносит несчастье»: фанаты Серены Уильямс обрушились с обвиненями на Меган Маркл (фото, видео)

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После проигрыша Серены Уильямс Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open) фанаты американской теннисистки обрушились с упреками на ее подругу Меган Маркл, обвинив ту в «дурном глазе». Герцогиня Сассекская прилетела в Нью-Йорк на финал, чтобы поболеть за подругу, приняв это решение в последнюю минуту оставив дома мужа и четырехмесячного сына Арчи.

На стадионе, как пишет Daily Mail, она сидела на VIP-местах — рядом с матерью, сестрой и мужем Серены — Орасин Прайс, Винус Уильямс и Алексисом Оганяном (Меган обнялась с ними при встрече), а также редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур. Меган была в джинсовом платье от J. Crew за 118 долларов, а сверху накинула светло-серое шерстяное пальто.

Однако ее поддержка не принесла Серены удачи. Ранее Уильямс в присутствии Маркл также дважды проигрывала на Уимблдоне — в этом и в прошлом году.

«Серене следует сказать Меган, чтобы в следующий раз она оставалась дома», «Она ее сглазила», «Она приносит несчастье» — писали в соцестях. Фанаты также отметили то, как Меган игнорировала мать Серены, когда герцогиня пыталась к ней обращаться по время матча.

Между тем британская пресса пишет о том, что многие сочли поведение Маркл оскорбительным для королевы, поскольку ранее она отвергла приглашение Елизаветы посетить Балморал, где уже побывали все прочие члены королевской семьи. Предлогом стал возраст четырехмесячного Арчи, который еще «слишком мал для путешествий», что ранее не помешало супругам взять его с собой в поездки на Ибицу и в Ниццу. На фоне отказа Меган и Гарри приехать в Шотландию поездка Маркл в США спустя несколько дней после этого решения выглядела по меньшей мере невежливой. Герцогиню также раскритиковали за то, что она бросила грудного младенца.

Меган пробудет в Нью-Йорке все выходные. Сразу же по прилету жена принца Гарри отправилась восстановить силы в местную студию йоги. В США Меган прилетела коммерческим рейсом. Билеты в обе стороны обошлись в 7400 долларов.

К слову, королева, ее сын Чарльз, невестка Камилла, дочь Анна и другие члены семьи в тот же день посетили спортивное соревнование иного рода — традиционные шотландские Игры горцев. В ходе них участники пробуют свои силы в традиционных национальных забавах — метании бревна и молота, беге в мешках, перетягивании каната. Состязаются также танцоры, волынщики и полковые оркестры.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», принц Гарри неловко оправдывался за частое использование частных самолетов.

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