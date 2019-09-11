«Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 18 сентября, донецкий «Шахтер» проведет первый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2019/2020. В гости к подопечным Луиша Каштру приедут старые знакомые из «Манчестер Сити». Матч на ОСК «Металлист» в Харькове начнется в 22:00.

Отметим, что жребий третий раз подряд сводит «горняков» с чемпионами Англии двух последних сезонов. И статистика встреч с «горожанами» из Манчестера для «Шахтера» не очень приятная — всего одна победа против трех поражений (разница мячей — 2:12).

На этот раз ведущие украинские и мировые букмекеры также не особо верят, что сильнейший клуб Украины отберет очки у «Манчестер Сити», выставив на поединок следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 9,25, ничья — 5,50, победа «Манчестер Сити» — 1,32.

«Марафон»: победа «Шахтера» — 9,60, ничья — 5,70, победа «Манчестер Сити» — 1,34.

Parimatch: победа «Шахтера» — 9,40, ничья — 5,50, победа «Манчестер Сити» — 1,31.

1xbet: победа «Шахтера» — 9,30, ничья — 5,70, победа «Манчестер Сити» — 1,35.

Bet365: победа «Шахтера» — 9,50, ничья — 5,50, победа «Манчестер Сити» — 1,28.

Отмечу, что в другом матче группы C, в которой выступает «Шахтер», чемпион Хорватии загребское «Динамо» примет дебютанта турнира итальянскую «Аталанту», цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразилец Тайсон высказал возмущение после того, как «Шахтер» не отпустил его в «Рому».

Фото ФК «Шахтер»

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