У Розенбаума рак: певца прооперировали

Шоу-бизнес

Российский бард Александр Розенбаум, об операции которого сообщалось ранее, снова перенес хирургическое вмешательство.

Артисту удалили опухоль в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Петра Герцена, сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Также отмечается, что диагностировали рак у Розенбаума уже давно, но он отрицал эту информацию в разговорах с представителями прессы.

Отметим, что еще летом 2018 года певец Иосиф Кобзон заявил, что Розенбаум проходит лечение в онкологической клинике на Каширке. Бард опроверг слова Кобзона и заявил, что чувствует себя превосходно.

Напомним, что самому Кобзону не удалось победить рак, он лечился 10 лет и умер за неделю до своего 81 дня рождения.



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