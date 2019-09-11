Украина

Стало известно о планах Пушилина отобрать земельные участки мирных граждан для нужд боевиков «ДНР»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин распорядился об экспроприации у граждан земельных участков, расположенных в районе блокпоста «Еленовка». Причиной названо решение о его расширении.

Соответствующий «указ» главного бандита террористического формирования «ДНР» обнародовало издание «Ведомости Донбасса».

В соответствии с «документом», владельцам земли обещают «возмещение причиненных убытков», однако это произойдет только «при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми осуществлена реквизиция».

В противном случае собственникам обещают возместить рыночную стоимость земельных участков".

Напомним, 4 сентября «народный совет ДНР» единогласно принял в первом чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны», разработанный ради противодействия с мифическими «бандеровцами», которых никто в глаза не видел.

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