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Стало известно о планах Пушилина отобрать земельные участки мирных граждан для нужд боевиков «ДНР»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин распорядился об экспроприации у граждан земельных участков, расположенных в районе блокпоста «Еленовка». Причиной названо решение о его расширении.
Соответствующий «указ» главного бандита террористического формирования «ДНР» обнародовало издание «Ведомости Донбасса».
В соответствии с «документом», владельцам земли обещают «возмещение причиненных убытков», однако это произойдет только «при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми осуществлена реквизиция».
В противном случае собственникам обещают возместить рыночную стоимость земельных участков".
Напомним, 4 сентября «народный совет ДНР» единогласно принял в первом чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны», разработанный ради противодействия с мифическими «бандеровцами», которых никто в глаза не видел.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!