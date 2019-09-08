Щеки шире каски: сеть насмешило фото Пушилина в окопе

Украина

СМИ боевиков опубликовали фото главаря «ДНР» Дениса Пушилина, когда он приезжал на передовую. Растолстевший главарь террористов был в камуфляже. Кроме того, на нем был бронежилет и пуленепробиваемая каска. Именно эта деталь обмундирования и вызвала смех в сети.

«Касочка у Пушилина норм. Где-то я такое уже видел. Ах, да…», — пишет журналист Денис Казанский, публикуя снимки и намекая на сходство Пушилина с гитлеровцами.

Под фото появились такие комментарии:

«А лицо, прошу прощение за слово „лицо“, в каску уже не влазит».

«Пушилин и без каски мог бы лазить по окопам. Он хорошо знает, что украинцы не обстреливают их позиции. Это только его пьяные и обкуренные твари смалят целыми сутками, отрабатывая путинские серебряники».

«Здається, зелені пікселі тримають той самий радянський прапор, що на Саур-Могилі стоїть».

«Это он оделся для похода в ресторан «Сепар».

«Пушилин вундер идиотс».

Отметим, оккупированные территории Донецкой области, где так «раздобрел» главарь «ДНР», находятся в плачевном состоянии. Люди там буквально выживают, не получая вовремя даже мизерную зарплату. К 1 сентября остались без денег учителя во многих городах так называемой «ДНР».



Без зарплаты перед началом учебного года остались бюджетники оккупированной Макеевки, Горловки и Донецка, где с пустыми карманами встретили День города.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в сентября на оккупированной части Донбасса ряд угледобывающих предприятий могут закрыться. Но судя по снимкам «главы» так называемой «республики» экономический крах на нем никак не отражается.

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