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Как переселенцу перевести пенсию с временно оккупированных территорий
«Я переселилась с Донбасса в Киевскую область и хочу по месту нового жительства перевести с временно оккупированной территории свою пенсию. Что мне надо делать и какие для этого потребуются документы?»
Инна Павловна, Киевская область
Как объяснили «ФАКТАМ» в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области, на сегодня для продолжения выплат пенсионерам-внутренне перемещенным лицам на подконтрольной Украине территории важно лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, где пенсионер зарегистрирован как переселенец и фактически пребывает (проживает). Человек пишет заявление в пенсионную службу, которая в свою очередь обращается в орган соцзащиты, где подтверждают статус заявителя. Потом по решению комиссии впервые назначают или продолжают выплачивать пенсию.
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У переселенца не всегда достаточно документов (часто нет подтверждающих пенсионный стаж бумажных вариантов и их негде взять), поэтому в пенсионной службе при оформлении пенсии руководствуются электронными пенсионными сведениями о человеке из персонифицированной базы, создаваемой с 2000 года. На основании этой информации осуществляются начисления и перерасчеты.
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Переехавшему на подконтрольную территорию пенсионеру, зарегистрированному как переселенец, на сегодняшний день в отделение Пенсионного фонда требуется предоставить следующие документы:
- заявление о запросе пенсионного дела;
- справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, выданную структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения (в соответствии с постановлением Кабмина от 1 октября 2014 года № 509);
- копии документов: паспорта, пенсионного удостоверения, справки о присвоении идентификационного номера (при наличии такового);
- заявление о перерасчете пенсии на счет «Ощадбанка» (для инвалидов І группы и лиц, которые по решению ВКК не способны самообслуживаться без посторонней помощи)
- письменное заявление о выплате пенсии через отделения «Укрпочты».
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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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