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Как переселенцу перевести пенсию с временно оккупированных территорий

11:53 11 сентября 2019 104
Как переселенцу перевести пенсию с временно оккупированных территорий
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

«Я переселилась с Донбасса в Киевскую область и хочу по месту нового жительства перевести с временно оккупированной территории свою пенсию. Что мне надо делать и какие для этого потребуются документы?»

Инна Павловна, Киевская область

Как объяснили «ФАКТАМ» в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области, на сегодня для продолжения выплат пенсионерам-внутренне перемещенным лицам на подконтрольной Украине территории важно лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, где пенсионер зарегистрирован как переселенец и фактически пребывает (проживает). Человек пишет заявление в пенсионную службу, которая в свою очередь обращается в орган соцзащиты, где подтверждают статус заявителя. Потом по решению комиссии впервые назначают или продолжают выплачивать пенсию.

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У переселенца не всегда достаточно документов (часто нет подтверждающих пенсионный стаж бумажных вариантов и их негде взять), поэтому в пенсионной службе при оформлении пенсии руководствуются электронными пенсионными сведениями о человеке из персонифицированной базы, создаваемой с 2000 года. На основании этой информации осуществляются начисления и перерасчеты.

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Переехавшему на подконтрольную территорию пенсионеру, зарегистрированному как переселенец, на сегодняшний день в отделение Пенсионного фонда требуется предоставить следующие документы:

  • заявление о запросе пенсионного дела;
  • справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, выданную структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения (в соответствии с постановлением Кабмина от 1 октября 2014 года № 509);
  • копии документов: паспорта, пенсионного удостоверения, справки о присвоении идентификационного номера (при наличии такового);
  • заявление о перерасчете пенсии на счет «Ощадбанка» (для инвалидов І группы и лиц, которые по решению ВКК не способны самообслуживаться без посторонней помощи)
  • письменное заявление о выплате пенсии через отделения «Укрпочты».

Напомним, накануне отопительного сезона «ФАКТЫ» также рассказывали, что будет с ценами на газ для населения зимой.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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