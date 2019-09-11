До +30: синоптик рассказала о погоде в Украине 12 сентября

Общество и люди

В четверг, 12 сентября, погоду в Украине по-прежнему будет определять антициклон — в стране будет сухо, солнечно и тепло.

«Антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон и практически вся континентальная Европа будет лежать, как в шезлонге у моря в большой шляпе, в этой замечательной солнечной погоде, будет сухо и тепло. Исключения будут, но пусть с ними разбираются местные синоптики. Испанские или британские», — пишет на своей страничке в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 12 сентября днем будет тепло, а местами и очень тепло — от +25 до +30 градусов. «В Киеве в четверг погода получит метеорологический Оскар — солнечно, сухо и около +28 градусов. В пятницу вся эта подсвеченная солнцем и огненными ноготками роскошь продлится», — утверждает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в выходные дни, 14 и 15 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой похолодание и дожди.



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