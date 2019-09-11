- 12:36 Пожар в «Токио Стар»: прокуратура сообщила о подозрении администратору отеля
- 12:30 В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: фото с места происшествия
- 12:27 Сергей Бабкин показал фото таинства крещения сына
- 12:21 Повышение штрафов за перегруженные фуры: Рада приняла важный закон
- 12:15 До +30: синоптик рассказала о погоде в Украине 12 сентября
- 12:11 Внимание на живот: Собчак заинтриговала нарядом на красной дорожке
- 11:53 Названа настоящая причина недомогания Анастасии Заворотнюк
- 11:53 Как переселенцу перевести пенсию с временно оккупированных территорий
- 11:46 Выйдет на свободу: за убийство новорожденного женщине дали два года тюрьмы
- 11:44 В России заявили о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС: названа дата
- 11:41 Конфискация незаконных активов: Рада поддержала законопроект Зеленского
- 11:30 На кулинарном фестивале в Германии взорвалась сковородка: один человек погиб, 14 попали в больницу
До +30: синоптик рассказала о погоде в Украине 12 сентября
В четверг, 12 сентября, погоду в Украине по-прежнему будет определять антициклон — в стране будет сухо, солнечно и тепло.
«Антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон и практически вся континентальная Европа будет лежать, как в шезлонге у моря в большой шляпе, в этой замечательной солнечной погоде, будет сухо и тепло. Исключения будут, но пусть с ними разбираются местные синоптики. Испанские или британские», — пишет на своей страничке в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 12 сентября днем будет тепло, а местами и очень тепло — от +25 до +30 градусов. «В Киеве в четверг погода получит метеорологический Оскар — солнечно, сухо и около +28 градусов. В пятницу вся эта подсвеченная солнцем и огненными ноготками роскошь продлится», — утверждает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в выходные дни, 14 и 15 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой похолодание и дожди.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт