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Куда катится мир: Олю Цибульскую раскритиковали за тверк в поезде (видео)
Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская, которая весной этого года стала жертвой автоугонщиков, возмутила пользователей сети тверком в поезде.
Цибульская возвращалась домой после выступления в Черновцах. По словам певицы, выходила она на сцену с высокой температурой, но зал ее «исцелил».
Радостная певица решила потанцевать в купе и даже сняла это на камеру для своих поклонников. Но не все оценили.
«И это мама??? Я в шоке… Куда мир катится? Я так гордилась вами, а теперь удаляю, жаль мне вас», «За вами следит такое количество людей, ну, разве это нормально?», «Нет, это перебор», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее Лайма Вайкуле в брючном костюме станцевала тверк с группой KAZKA.
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