24.82 / 25.10 27.31 / 27.72
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Куда катится мир: Олю Цибульскую раскритиковали за тверк в поезде (видео)

14:14 11 сентября 2019 424
Цибульская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская, которая весной этого года стала жертвой автоугонщиков, возмутила пользователей сети тверком в поезде.

Цибульская возвращалась домой после выступления в Черновцах. По словам певицы, выходила она на сцену с высокой температурой, но зал ее «исцелил».

Радостная певица решила потанцевать в купе и даже сняла это на камеру для своих поклонников. Но не все оценили.

«И это мама??? Я в шоке… Куда мир катится? Я так гордилась вами, а теперь удаляю, жаль мне вас», «За вами следит такое количество людей, ну, разве это нормально?», «Нет, это перебор», — пишут комментаторы.

Тверк

Тверк

Напомним, ранее Лайма Вайкуле в брючном костюме станцевала тверк с группой KAZKA.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер