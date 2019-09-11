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"Надели на голову мешок и вытащили из машины": Роман Сущенко рассказал о своем аресте в России
Украинский журналист, собственный корреспондент агентства «Укринформ» во Франции Роман Сущенко, который в рамках обмена вернулся в Украину, дал первую пресс-конференцию и рассказал о том, что пережил за годы, проведенные в кремлевских застенках.
Он снял со стены «Укринформа» с надписью «Волю Сущенко», который висел на здании почти три года.
Роман Сущенко дав пресконференцію після звільнення з РФ.— DW українською (@dw_ukrainian) September 11, 2019
Він хоче працювати журналістом та інформувати західних лідерів про українських політв'язнів:
«Зробити так, щоб більше не було взяття заручників із числа українських громадян російською владою». pic.twitter.com/HC39WkqKEI
Во время пресс-конференции журналист вспомнил события 2016 года, когда его, приехавшего в Россию к родственнику, захватили спецслужбы РФ. Этот произошло в тот момент, когда они ехали в машине. Его спутник сказал, что нужно проверить колесо и вышел из авто. В этот момент к машине подскочили люди, вытащили из нее Романа Сущенко, одели ему на голову мешок и увезли. «Это было страшно», — сказал он и добавил, что не счел поездку в страну-агрессор опасной, поскольку уже длительное время работал во Франции.
О том, что Украина и Россия договорились об обмене, он не знал до последнего момента. Из колонии, где он отбывал 12-летний срок по несправедливому обвинению в шпионаже, его этапировали в Москву. С чем был связан срочный переезд в столицу России не знал даже консул, с которым журналисту удалось поговорить по телефону. «Я оказался в „Лефортово“. Никаких контактов не было», — добавил он.
Что же касается первых дней на свободе, то Сущенко уже успел пройти медицинское обследование. В дальнейшем он планирует работать в журналистской сфере, рассказывать международному сообществу об украинских политзаключенных и сделать все для того, чтобы никто из граждан Украины не был взят в заложники российскими властями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские власти запретили Роману Сущенко въезд на территорию России сроком на 20 лет.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?