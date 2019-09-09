Украина

Освобожденному Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет

Украинскому журналисту агентства «Укринформ» Роману Сущенко, освобожденному накануне в рамках обмена между Украиной и РФ, российские власти запретили въезд на территорию Федерации на 20 лет. Об этом в интервью УНН заявил адвокат журналиста Марк Фейгин.

«Что касается Романа, ему объявили, что ему запрещен въезд на территорию России на 20 лет. Но я думаю, что это навечно, конечно», — сказал Фейгин.

Напомним, Сущенко после почти двух лет пребывания в московском СИЗО был приговорен к заключению за «шпионаж в пользу Украины». Журналиста этапировали в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей в Утробино Кировской области.

Как сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября в аэропорту «Борисполь» встречали 35 украинцев, которые содержались в российских тюрьмах, среди них был и Роман Сущенко. Президент Зеленский во время встречи в Борисполе заявил, что обмен пленными — это «первый этап в прекращении войны».

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