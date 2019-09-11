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Суд Франции вынес суровый приговор украинским морякам, обвиненным в контрабанде двух тонн кокаина
Уголовный суд Лилля (Франция) приговорил девятерых украинских моряков — членов экипажа судна «Carib Palm», которых поймали на перевозке 2,3 тонн кокаина, к длительным срокам тюрьмы — от 5 до 8 лет.
Как сообщает издание Ouest France, в приговоре указывается значительный штраф — 75 миллионов евро, на чем настаивала таможня. Впрочем, представитель таможенной службы признался, что такую сумму морякам будет сложно уплатить, и что каждый внесет столько, сколько сможет. За исключением одного украинца, всем морякам запрещено пожизненно въезжать на территорию Франции
Еще трое фигурантов дела — капитан судна (гражданин Грузии), его помощник (гражданин Турции) и украинец — предстанут перед судом присяжных.
Издание напоминает, что задержание моряков произошло зимой 2015 года. 11 декабря патрульный катер заметил судно под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. Капитан по радио сообщил на берег, что судно идет в Польшу на ремонт и ничего не перевозит. Однако во время проверки был обнаружен тайник огромной партией наркотиков. Члены экипажа заявляли, что их заставили перевозить незаконный груз под угрозой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года в Испании задержали судно ELG с украинским экипажем, перевозившее около 10 тонн гашиша. На судне под флагом Молдовы обнаружили порядка 350 свертков с наркотиком.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?