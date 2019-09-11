Стиль жизни

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака

Четверг, 12 сентября, — день, когда будет много конфликтов и радости.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам стоит контролировать эмоции. Настоящий взрыв может быть после беседы с одним из друзей.

Телец

Тельцам не рекомендуется выходить за рамки бюджета. Вечером вас пригласят в гости.

Близнецы

На работе будет все отлично, а вот дома — не очень: возможны мелкие поломки, непредвиденные расходы и бытовые скандалы.

Рак

Будьте понапористей в профессиональных делах и скоро получите то, о чем мечтали.

Лев

Львам повезет с финансами, а вот в личных делах будет полная неразбериха. Совет: поговорите с партнером откровенно.

Дева

Хорошо бы остаться дома и отдохнуть, возможны проблемы со здоровьем — простуда или ангина.

Весы

Вы не застрахованы от неудач в сфере финансов, помните об этом. И избегайте тщеславных людей.

Скорпион

Придется отвечать на откровенные вопросы. Принимайте решения, посоветовавшись с логикой и интуицией.

Стрелец

День лучше «переждать» тихо. Можете навестить близких друзей, пообщаться коллегой, сидя в кафе.

Козерог

Займитесь спортом, оправляйтесь на прогулку с детьми, запишитесь на прием к врачу. Все это вам поможет не думать о проблемах.

Водолей

Семейным Водолеям стоит воздержаться от агрессии, суеты и приступов ревности, иначе станете одинокими.

Рыбы

Не занимайтесь выяснением отношений и не слушайте никого, принимая важные решения.

Удачного вам дня!

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