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Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака
Четверг, 12 сентября, — день, когда будет много конфликтов и радости.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака.
Овен
Овнам стоит контролировать эмоции. Настоящий взрыв может быть после беседы с одним из друзей.
Телец
Тельцам не рекомендуется выходить за рамки бюджета. Вечером вас пригласят в гости.
Близнецы
На работе будет все отлично, а вот дома — не очень: возможны мелкие поломки, непредвиденные расходы и бытовые скандалы.
Рак
Будьте понапористей в профессиональных делах и скоро получите то, о чем мечтали.
Лев
Львам повезет с финансами, а вот в личных делах будет полная неразбериха. Совет: поговорите с партнером откровенно.
Дева
Хорошо бы остаться дома и отдохнуть, возможны проблемы со здоровьем — простуда или ангина.
Весы
Вы не застрахованы от неудач в сфере финансов, помните об этом. И избегайте тщеславных людей.
Скорпион
Придется отвечать на откровенные вопросы. Принимайте решения, посоветовавшись с логикой и интуицией.
Стрелец
День лучше «переждать» тихо. Можете навестить близких друзей, пообщаться коллегой, сидя в кафе.
Козерог
Займитесь спортом, оправляйтесь на прогулку с детьми, запишитесь на прием к врачу. Все это вам поможет не думать о проблемах.
Водолей
Семейным Водолеям стоит воздержаться от агрессии, суеты и приступов ревности, иначе станете одинокими.
Рыбы
Не занимайтесь выяснением отношений и не слушайте никого, принимая важные решения.
Удачного вам дня!
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