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Ургант высмеял Путина: в сети теперь волнуются за судьбу телеведущего (видео)
Российский телеведущий Иван Ургант высмеял президента РФ Владимира Путина и его визит в авиасалон МАКС с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Так, свое шоу «Вечерний Ургант» телеведущий начал со скетча про Путина и продавщицу мороженого в авиасалоне.
Напомним, что тогда президент России угостил президента Турции купленным у мороженщицы пломбиром, а позже журналисты не смогли найти женщину и лоток с лакомством. После этого все решили, что мороженщица была агентом спецслужб.
В соцетях активно дискутируют об этой шутке и дальнейшей судьбе Урганта. Многие считают, что он пострадает. «Исчезнет в никуда… к Панину в собутыльники», — уверены поклонники телеведущего.
Скептики же уверены — Ургант снял шутку, которую одобрили в Кремле. «Никакой канал в России не посмел бы шутить про Путина. Шутка согласована», — пишут они.
Напомним, ранее Ургант назвал украинский город Запорожье российским.
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