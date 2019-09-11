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Ургант высмеял Путина: в сети теперь волнуются за судьбу телеведущего (видео)

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял президента РФ Владимира Путина и его визит в авиасалон МАКС с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Так, свое шоу «Вечерний Ургант» телеведущий начал со скетча про Путина и продавщицу мороженого в авиасалоне.

Напомним, что тогда президент России угостил президента Турции купленным у мороженщицы пломбиром, а позже журналисты не смогли найти женщину и лоток с лакомством. После этого все решили, что мороженщица была агентом спецслужб.

В соцетях активно дискутируют об этой шутке и дальнейшей судьбе Урганта. Многие считают, что он пострадает. «Исчезнет в никуда… к Панину в собутыльники», — уверены поклонники телеведущего.

Скептики же уверены — Ургант снял шутку, которую одобрили в Кремле. «Никакой канал в России не посмел бы шутить про Путина. Шутка согласована», — пишут они.

Напомним, ранее Ургант назвал украинский город Запорожье российским.

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