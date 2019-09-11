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Проектирование нового аэропорта в Днепре остановилось из-за Минфина — местные СМИ
Утвержденное в начале лета Кабинетом министров Украины финансирование проектных работ по реконструкции Международного аэропорта «Днепр» до сих пор фактически не выделено из-за Минфина. Об этом пишут местные СМИ накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Днепр.
«По данным из наших источников, министр финансов Оксана Маркарова до сих пор не подписала паспорт бюджетной программы на 200 млн грн. Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днепре», — сообщают СМИ Днепра.
Журналисты напоминают о том, что 12 июля во время первого своего визита в Днепр в статусе главы государства новый президент Владимир Зеленский лично пообещал горожанам, что непременно поможет с аэропортом: «Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт».
«Новый глава государства Владимир Зеленский тоже успел пообещать Днепру „небо в самолетах“, но пока министр финансов не спешит подписывать бумаги для старта проектных работ. Мы надеемся, что эта задержка временная, а обещания действующего президента стоят больше, чем предыдущего», — пишет «Информатор».
Как известно, последняя реконструкция аэропорта Днепра была проведена 30 лет тому назад, и сейчас он не приспособлен к обслуживанию потока пассажиров и современных лайнеров. Из-за этого воздушные ворота Днепра сократили активность отправки самолетов со ста рейсов в сутки до трех. Это отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность в регионе, ограничивает возможности общения украинских и зарубежных бизнесменов.
Горожане уже собирали необходимое количество подписей под петициями в адрес местных властей и Президента Украины с требованием обеспечить государственное финансирование на реконструкцию взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Днепр». В конечном итоге, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 млн гривен на соответствующие проектные работы
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