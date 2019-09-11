Бывшая невеста Владимира Кличко флиртует со священником — братом своего бойфренда (фото)

Шоу-бизнес

Бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьер засекли на улице Нью-Йорка с братом ее бойфренда Брайана Хикерсона. Зак Хикерсон — пастор из штата Южная Каролина, где у него есть церковь в городке Гринвилл.

Священник и актриса вели себя на прогулке очень интимно: держались за руки, флиртовали друг с другом, болтали, смеялись и казались настоящей парой. «Она подпрыгивала на ходу, корчила смешные рожицы. Они выглядели счастливыми вместе», — пишет издание Radar Online.

При этом семья Хикерсонов утверждает, что Хейден и Зак «просто друзья». И что Зак приехал в Нью-Йорк устраиваться на работу. А Панеттьер помогает ему освоиться в незнакомом городе. Хотя сама она лишь недавно переехала сюда из Лос-Анджелеса.

Как относится к встречам Хейден и Зака Брайан неизвестно. Ранее судья запретил Брайану Хикерсону приближаться к Хейден. Это произошло после того, как Хикерсона обвинили в домашнем насилии по отношению к актрисе.

В мае полицейские приехали в дом, где проживали Хейден и Брайан по вызову соседей, услышавших женские крики. На теле Панеттьер были заметны следы побоев. Оба были нетрезвы.

Инсайдер говорит, что, несмотря на запрет, Брайан и Хейден все еще вместе, хотя стараются не появляться на публике вдвоем. И что Хикерсон любит Панеттьер и не хочет с ней расставаться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родственники Хейден мечтают упечь в тюрьму ее агрессивного бойфренда.

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