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Кнопкодавы в Раде: "слуга народа" Копанчук может лишиться мандата (видео)
Уже второй народный депутат от «Слуги народа» замечен в голосовании за своего однопартийца. Первым «поймали на «кнопкодавстве» нардепа-мажоритарщика от «Слуги народа» Сергея Литвиненко, который проголосовал за Александра Скичко.
В среду, 11 сентября, нардеп Елена Копанчук, представитель монобольшинства проголосовала за «слугу» Вячеслава Рублева.
Как сообщает «Честно», Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№ 1052).
Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.
В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали «за».
Копанчук депутат округа № 189 в Хмельницкой области, Рублев — округа № 20 на Волыни.
Напомним, еще одним «кнопкодавом» новой Рады стал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, который проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.
Как сообщали «ФАКТЫ», 3 сентября Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.
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