Политика

Кнопкодавы в Раде: "слуга народа" Копанчук может лишиться мандата (видео)

Уже второй народный депутат от «Слуги народа» замечен в голосовании за своего однопартийца. Первым «поймали на «кнопкодавстве» нардепа-мажоритарщика от «Слуги народа» Сергея Литвиненко, который проголосовал за Александра Скичко.

В среду, 11 сентября, нардеп Елена Копанчук, представитель монобольшинства проголосовала за «слугу» Вячеслава Рублева.

Как сообщает «Честно», Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№ 1052).

Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали «за».

Копанчук депутат округа № 189 в Хмельницкой области, Рублев — округа № 20 на Волыни.

Напомним, еще одним «кнопкодавом» новой Рады стал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, который проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.

Как сообщали «ФАКТЫ», 3 сентября Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.

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