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Дальше — больше: в Раде засекли еще одного кнопкодава
После того, как журналисты «ЧЕСТНО» зафиксировали факт кнопкодавства в Верховной Раде IX созыва — за себя и за «того парня» голосовал мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев, стало известно, что это — не первое неперсональное голосование в парламенте.
Как сообщают в «ЧЕСТНО», первым нарушителем в новой Раде оказался «слуга народа» — мажоритарщик Сергей Литвиненко. «Он кнопкодавил, вероятнее всего, за другого „слугу“ — мажоритарщика Александра Скичко. Фраза „вероятнее всего“ означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата», — утверждают журналисты.
Также сообщается, что это произошло 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направлении в Конституционный суд.
«На видеозаписи человек во втором ряду третьего (если считать слева направо) сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, будто ищет своего отсутствующего коллегу», — добавляют в «ЧЕСТНО».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины 3 сентября предварительно одобрили законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы. Они также поддержали направление документа на рассмотрение в Конституционный суд Украины.
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