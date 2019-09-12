Украина

В Украине более 20 процентов детей смотрят порно: у Зеленского привели страшные цифры

Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба заявил, что 22% детей в стране в возрасте до десяти лет смотрят порнографические материалы в Интернете. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

«Это равно получению травмы, которая изменяет модель поведения человека уже во взрослом возрасте», — считает Кулеба.

Омбудсмен встретился с руководителями министерств, чтобы обсудить создание инструментов для защиты детей от буллинга, преступников, порнографии и других интернет-угроз. На встрече говорилось о том, что украинские дети не защищены от подобных угроз, так как 92% детей до 12 лет имеют доступ к Интернету.

Кулеба также подчеркнул, что в таком возрасте ребёнок слишком доверчив и не может связать виртуальную и реальную угрозу. При этом более половины — 60% — детей доверяют своим онлайн-друзьям и готовы встретиться с ними в реальности, будучи знакомы только по переписке. А ведь таким другом из Сети может стать кто угодно.

«Министерства социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодёжи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и учреждениях», — было решено на встрече.

К созданию соответствующих механизмов привлекут родителей, социальные службы и волонтёрские центры. Первые результаты работы надеются получить уже в текущем году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дети подвергаются насилию не только в Сети, но и в реальной жизни: так, в Днепре разгорелся скандал с тренером по карате, который вынуждал к занятиям любовью 16-летнюю девочку.

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