«Мазила»: в Канаде невесте пришлось дважды кидать букет подружкам (видео)

Мир

На состоявшейся в провинции Онтарио в Канаде свадьбе произошел курьезный инцидент: новоиспечённая супруга Пейдж Далтон собиралась бросать букет незамужним подружкам. Об этом пишет StoryTrender.

Однако, всё пошло не по плану: Пейдж оказалась «слишком меткой» и, не глядя, забросила цветы прямо на висящую люстру.

Естественно, сценка вызвала много смеха у гостей и огромное неудовольствие у незамужних девушек, мечтавших поймать заветный букетик.

К счастью, у организаторов торжества был «на всякий случай» еще один букет, который и вручили невесте.

К счастью, вторая попытка оказалась более удачной, но после того, как видео попало в Сеть, над невестой-«мазилой» начали подтрунивать пользователи, спрашивая ее в шутку, не желает ли она сделать карьеру в баскетболе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проживающая в РФ популярная украинская певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей сестры Ксении и киевского бизнесмена Артёма Аурсалади. Это даль поклонникам повод для размышлений о том, когда Света представит общественности своего жениха, которого, очевидно, тщательно скрывает.

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