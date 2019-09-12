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«Мазила»: в Канаде невесте пришлось дважды кидать букет подружкам (видео)
На состоявшейся в провинции Онтарио в Канаде свадьбе произошел курьезный инцидент: новоиспечённая супруга Пейдж Далтон собиралась бросать букет незамужним подружкам. Об этом пишет StoryTrender.
Однако, всё пошло не по плану: Пейдж оказалась «слишком меткой» и, не глядя, забросила цветы прямо на висящую люстру.
Естественно, сценка вызвала много смеха у гостей и огромное неудовольствие у незамужних девушек, мечтавших поймать заветный букетик.
К счастью, у организаторов торжества был «на всякий случай» еще один букет, который и вручили невесте.
К счастью, вторая попытка оказалась более удачной, но после того, как видео попало в Сеть, над невестой-«мазилой» начали подтрунивать пользователи, спрашивая ее в шутку, не желает ли она сделать карьеру в баскетболе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проживающая в РФ популярная украинская певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей сестры Ксении и киевского бизнесмена Артёма Аурсалади. Это даль поклонникам повод для размышлений о том, когда Света представит общественности своего жениха, которого, очевидно, тщательно скрывает.
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