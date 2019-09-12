Украинцев будут отслеживать по покупкам и наказывать: налоговая готовит новый неприятный сюрприз

Украина

В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля. Инспекторы будут отслеживать, что покупают украинцы, и сравнивать их расходы с доходами. Такое новшество содержится в законопроекте (№ 1183) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц», пишет UBR.

«Если превышение будет чуть больше 40 000 грн. (10 минимальных зарплат), и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции», — рассказала информационному ресурсу СЕО Legal House Наталья Радченко.

Новый вид контроля хотят ввести в противовес налоговой амнистии, которую предложено провести с 1 января 2020 до 31 мая 2020 гг.

Как известно, в ходе такой амнистии украинцам предложат вывести на чистую воду все свои незадекларированные активы. О происхождении денег и имущества спрашивать не станут, но налоги заплатить все же придется. Хоть и по сниженной ставке. Зато освободят от уголовной, административной и финансовой ответственности.

Соответствующая инициатива изложена в законопроекте (№ 1183) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц».

Документ фактически и является той самой амнистией капиталов, о которой вот уже несколько месяцев говорят в команде Зеленского.

Правда, внесли его в Раду вовсе не «Слуги народа», а целый пул депутатов от партии «Европейская солидарность» и несколько внефракционных нардепов.

Начать кампанию по добровольному декларированию хотят сразу же с момента возможного вступления закона в силу, в период с 1 января 2020 по 31 мая 2020 г. Касаться она будет всех активов, полученных до 31 декабря 2019 года.

«В свое время т.н. налоговая амнистия была проведена во многих странах, в том числе Европы. Ее целью в разных случаях было пополнение бюджета, выведение экономики из тени, попытка начать „все с чистого листа“ при смене власти. В случае Украины, тут всего понемногу», — говорит адвокат Яна Рубчук.

Если человек решится добровольно подать одноразовую декларацию, то сам определит сумму доходов, с которой нужно заплатить налоги, и внесет в бюджет с этой суммы 9% НДФЛ, т. е. половину от обычной ставки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что некоторые категории граждан, получающие пенсию за выслугу лет (медики, учителя и т. д. ), смогут при достижении пенсионного возраста изменить вид своей пенсии на пенсию по возрасту, которая может быть значительно больше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter