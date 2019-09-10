Переход на другой вид пенсии: как увеличить выплаты

Украина

Часто получающие пенсию за выслугу лет (медики, учителя и т. д. ), и продолжающие работать не по специальности украинцы при достижении пенсионного возраста пытаются изменить вид своей пенсии на пенсию по возрасту, которая может быть значительно больше.

Такая возможность для них предусмотрена: в Статье 45 Закона № 1058 говорится, что перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате (доходе) и других документов, находящихся на переводе с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Читайте также_Пенсия в Украине: что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают

Об этом в комментарии официальному изданию Фискальной службы Украины «Вісник» заявила Галина Мастюгина, заместитель директора Департамента Пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины.

Также она уточнила, что при переводе с одного вида пенсии на другой по желанию лица может учитываться заработная плата (доход) за периоды страхового стажа, указанные в части первой ст. 40 этого Закона, с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) предыдущего вида пенсии.

Исключение появляется только в случае, если гражданин после назначения пенсии по инвалидности продолжалработать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

В то же время при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется средняя заработная плата (доход), определенная частью второй ст. 40 Закона № 1058 для назначения пенсии (за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии).

Следовательно, при переводе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту гражданин будет иметь право на учет страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии за выслугу лет, а посчитать пенсию с учетом заработка за период, определенный ст. 40 Закона № 1058. Однако при этом будет применен показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался при исчислении пенсии за выслугу лет ( с 01.03.2019 г. — 4 404,35 грн).

Важно помнить, что пунктом 71 Заключительных положений Закона № 1058 установлено, что лицам, которые на день достижения пенсионного возраста работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет, при назначении пенсии по возрасту выплачивается денежная помощь, не подлежащая налогообложению, в размере их десяти месячных пенсий по состоянию на день ее назначения.

Порядок исчисления страхового стажа, дающего право на назначение помощи и ее выплаты, утвержденный постановлением Кабмина от 23.11.2011 г. № 1191.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ближайшее время Кабмин может получить полный доступ к детальной информации обо всех пенсионерах, субсидантах и других получателей помощи от государства. Проект закона, предусматривающий расширенные права для специального органа при Кабмине, ответственного за мониторинг и верификацию соцвыплат, включая пенсии и прочие льготы, внесли в парламент депутаты пропрезидентской «Слуги народа».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter