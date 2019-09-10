- 06:55 Теленок-мутант с «человеческим лицом» ужаснул сеть
- 06:50 Переход на другой вид пенсии: как увеличить выплаты
- 06:32 Кому повезет в картах, а кому – в любви: гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака
- 06:28 Отца Бритни Спирс лишили опекунства над ней после того, как он избил внука
- 06:20 Стало известно, сколько россиян Путин переселил в Крым за последние пять лет
- 05:45 «Утопят Шакро Молодого»: воровской мир стоит на грани войны между Гули и его противниками
- 05:10 Звезда одиозного сериала «Сваты» рассказала, как ушла от мужа из-за любви к Александру Абдулову
- 04:30 Чудесное спасение принцессы: король Иордании помог своей сестре избежать отправки к мужу-тирану в ОАЭ
- 03:56 Трамп прокомментировал шпионский скандал с «американским кротом» в Кремле
- 03:25 «В ленте пожар»: солистка группы KAZKA удивила чувственными фото
- 02:50 Попался на сумочках: кассир ограбил 1300 покупателей, запоминая цифры на их картах
- 02:44 Три новых iPhone и Apple Watch 5: стало известно, чем попытается удивить фанатов компания из Купертино
Переход на другой вид пенсии: как увеличить выплаты
Часто получающие пенсию за выслугу лет (медики, учителя
Такая возможность для них предусмотрена: в Статье 45 Закона № 1058 говорится, что перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате (доходе) и других документов, находящихся на переводе с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.
Читайте также_Пенсия в Украине: что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают
Об этом в комментарии официальному изданию Фискальной службы Украины «Вісник» заявила Галина Мастюгина, заместитель директора Департамента Пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины.
Также она уточнила, что при переводе с одного вида пенсии на другой по желанию лица может учитываться заработная плата (доход) за периоды страхового стажа, указанные в части первой ст. 40 этого Закона, с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) предыдущего вида пенсии.
Исключение появляется только в случае, если гражданин после назначения пенсии по инвалидности продолжалработать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.
В то же время при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется средняя заработная плата (доход), определенная частью второй ст. 40 Закона № 1058 для назначения пенсии (за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии).
Следовательно, при переводе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту гражданин будет иметь право на учет страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии за выслугу лет, а посчитать пенсию с учетом заработка за период, определенный ст. 40 Закона № 1058. Однако при этом будет применен показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался при исчислении пенсии за выслугу лет (
Важно помнить, что пунктом 71 Заключительных положений Закона № 1058 установлено, что лицам, которые на день достижения пенсионного возраста работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет, при назначении пенсии по возрасту выплачивается денежная помощь, не подлежащая налогообложению, в размере их десяти месячных пенсий по состоянию на день ее назначения.
Порядок исчисления страхового стажа, дающего право на назначение помощи и ее выплаты, утвержденный постановлением Кабмина
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ближайшее время Кабмин может получить полный доступ к детальной информации обо всех пенсионерах, субсидантах и других получателей помощи от государства. Проект закона, предусматривающий расширенные права для специального органа при Кабмине, ответственного за мониторинг и верификацию соцвыплат, включая пенсии и прочие льготы, внесли в парламент депутаты пропрезидентской «Слуги народа».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...